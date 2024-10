Agriculture : Michel Barnier annonce des aides financières aux éleveurs

Alors que les élevages bovins sont frappés par la fièvre catarrhale, le Premier ministre, en visite au Sommet de l’Élevage, a annoncé qu’une enveloppe de 75 millions d'euros allait être déployée dans l’immédiat. Les vaccins vont également être généralisés dans tout le territoire.

Il était attendu de pied ferme. Dans les allées du Sommet de l’Élevage, Michel Barnier s’est rendu au chevet de la profession. Il a échangé avec les exploitants sur les difficultés du secteur, mais surtout sur la fièvre catarrhale qui décime les troupeaux depuis des mois. Et le Premier ministre est venu faire des annonces : "S’agissant de la filière ovine, qui est la plus gravement touchée, j'ai annoncé une enveloppe de 75 millions d'euros immédiatement disponible". 75 millions d'euros d'aide et une vaccination gratuite généralisée dans toute la France pour la principale souche de la maladie.

Des difficultés liées au budget

Jusqu'ici, seuls les départements les plus touchés pouvaient en bénéficier. Des annonces accueillies avec prudence par le principal syndicat agricole. "On estime que ce ne sera pas suffisant, parce que les taux de perte sont assez significatifs, près de 10 % à 50 % dans les exploitations", souligne Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA. Selon le syndicat, il faudrait entre 100 et 150 millions d'euros d'indemnisation pour compenser les pertes subies par les éleveurs. De son côté, le Premier ministre a promis de ne pas oublier les agriculteurs, mais a dit ne pas vouloir raconter d'histoires, car le budget qui sera présenté à la fin du mois s'annonce très contraint.

