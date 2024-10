Union européenne : les voitures électriques chinoises vont être surtaxées

Pour protéger l’industrie automobile européenne, la Commission européenne a annoncé que les véhicules chinois allaient voir leurs droits de douane être relevés jusqu’à 35 %. De son côté, Pékin a déjà menacé d’en faire autant avec des produits comme le cognac, le lait ou la viande de porc. Des échanges sont prévus d’ici la fin du mois.

En Chine, les voitures de la discorde. Des véhicules électriques produits par milliers et prêts à être vendus en Europe. Une concurrence jugée déloyale par Bruxelles. Pour protéger son industrie automobile et ses quelque 14 millions d'emplois, les 27 pays de l’Union ont donné leur feu vert pour taxer davantage les voitures chinoises importées, en relevant les droits de douane jusqu'à 35 %. "Il s'agit d'une nouvelle étape. La conclusion de l'enquête anti-subvention de la Commission. Parallèlement à ça, l’Union européenne et la Chine continuent de travailler afin de rechercher une solution qui devra être compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce", a déclaré Olof Gill, porte-parole de la Commission européenne.

D’autres issues possibles ?

Cette décision va-t-elle relancer la guerre commerciale entre la Chine et l’Union européenne ? C’est ce que redoutent plusieurs États membres, comme l'Allemagne. Pékin a déjà menacé l’Europe de représailles, en taxant par exemple de nombreux produits exportés vers la Chine, comme le cognac pour la France. Pour d'autres pays, il s’agit du lait, des voitures et de la viande de porc. Une stratégie calculée pour faire plier Bruxelles. Le dialogue entre l’Union européenne et la Chine n'a jamais été rompu. Des rencontres devraient avoir lieu avant la fin du mois, date prévue pour l'application de ces nouveaux droits de douane.

