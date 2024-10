Procès des viols de Mazan : de nouvelles vidéos choquantes diffusées

Vendredi 4 octobre, de nouvelles vidéos des actes subis par Gisèle Pélicot par sept des accusés ont été diffusées par la cour criminelle du Vaucluse. Certaines personnes ont dû quitter la salle face aux images insoutenables. Le procès reprendra lundi 7 octobre avec l’examen de cinq autres accusés.

Des images insoutenables, à tel point que certains sont obligés de quitter la salle. Des photos et vidéos archivées par l'accusé principal, Dominique Pélicot, montrant les viols subis par son épouse, Gisèle Pélicot, dans sa chambre à coucher, alors qu’elle est profondément endormie. Après plus d'une heure de diffusion, le public est sous le choc. Le 20 septembre dernier, après la diffusion des premières images, le président de la cour, Roger Arata, avait décidé d'exclure la presse et le public pour les projections ultérieures à cause de leur caractère choquant.

Les accusés maintiennent leur défense

Les avocats de Gisèle Pélicot avaient décidé de contester cette mesure après le revirement de la cour. "Ici, ce dont il est question, c'est de savoir si la perception qui nous est rapportée de ceux qui prétendent ne pas avoir eu la perception d'une scène de viol, est crédible ou pas", a souligné Antoine Camus, avocat de la victime. Ces vidéos diffusées concernent les 7 accusés sur 51 dont les cas ont été examinés cette semaine. La plupart affirmaient avoir cru participer au fantasme d'un couple échangiste. Après la diffusion des vidéos, tous ont toutefois maintenu leur ligne de défense. L'audience reprendra lundi 7 octobre, avec l'examen d’un nouveau groupe de cinq accusés.





Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.