Mort de Michel Blanc : des répliques qui traversent les générations

Tout au long de sa carrière, Michel Blanc a offert des scènes et des dialogues qui ont traversé le temps. Célèbre pour son personnage de Jean-Claude Dusse, il s’est aussi illustré sur les planches avec la troupe du Splendid.

Michel Blanc, ses rôles et leurs répliques étaient devenus les compagnons de vie de nombreux Français. Ces scènes qu'il est possible de voir et de revoir grâce à la magie du cinéma sont l'héritage du comédien, qui lègue un patrimoine toujours bien vivant.

Sa combinaison jaune, sa petite moustache et son nom provoquent depuis quarante ans l'hilarité des Français. Jean-Claude Dusse était un splendide parmi les Bronzés. Intrépide pour draguer et pour donner quelques conseils en la matière : "Si je peux me permettre de te donner un conseil : oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce ! On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher", recommande Jean-Claude Dusse au personnage de Bernard Morin, joué par Gérard Jugnot. Une réplique entrée dans la légende.

Une référence pour toutes les générations

Devant le théâtre du Splendid où Michel Blanc a commencé, même les plus jeunes connaissent : "On a grandi avec les parents qui regardaient les films. Ils nous ont montré ces films-là. Ça fait quelque chose de voir quelqu'un de la troupe du Splendid partir", s'émeut un passant. Son sens de la réplique, Michel Blanc a continué de le peaufiner même après les Bronzés, en particulier lorsqu'il est passé à la réalisation.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.