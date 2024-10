L'UE donne son feu vert à des taxes sur les voitures électriques chinoises

La Commission européenne a désormais les mains libres pour ajouter aux 10% de taxe déjà en place sur les voitures électriques fabriquées en Chine une surtaxe allant jusqu'à 35%. Les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert, vendredi 4 octobre, à l'imposition de ces droits de douane visant à rétablir des conditions de concurrence équitables face à des constructeurs chinois accusés de profiter de subventions publiques massives. Ces droits compensateurs doivent entrer en vigueur fin octobre.

Selon des diplomates interrogés par l'AFP, la France et l'Italie ont notamment voté pour, une douzaine se sont abstenus et cinq pays ont voté contre. Parmi eux : l'Allemagne, qui avait mené la charge contre cette option, les constructeurs automobiles allemands craignant des représailles de la Chine, leur premier marché, où ils réalisent environ un tiers de leurs ventes. Le ministre allemand des Finances, Christian Linder, a ainsi exhorté la Commission européenne à éviter le déclenchement d'une "guerre commerciale" avec Pékin et a appelé à "une solution négociée" entre les Vingt-Sept et la Chine.

Pékin va-t-il se venger sur le cognac ?

En France, cette décision inquiète la filière du cognac, qui redoute de faire les frais d'une éventuelle guerre commerciale entre Bruxelles et la Chine. "Les autorités françaises nous ont abandonnés. Nous ne comprenons pas pourquoi notre filière est ainsi sacrifiée", a déclaré le Bureau national interprofessionnel du cognac dans un communiqué, alors que la Chine a menacé de taxer les eaux-de-vie à base de vin importées de l'Union européenne.

Avec un des importations taxées à 10%, l'Europe était "un peu l'idiot du village", puisqu'elle fait partie de celles qui taxent le moins l'industrie automobile, argumentait à l'inverse l'expert Renaud Kayanakis sur franceinfo, "alors qu'aux Etats-Unis c'est 100% , en Inde, c'est entre 70% et 100%, et en Turquie, c'est 40%". "Donc on revient à une situation commune qui est constatée sur d'autres marchés", avait-il plaidé.