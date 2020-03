VIDEO. Vous passez au télétravail à cause du coronavirus ? Voici quelques bonnes pratiques pour s'y mettre dans les meilleures conditions

Dans quelle pièce installer son ordinateur ? Comment concilier vie privée et missions professionnelles ? Alors que le gouvernement français appelle les entreprises du pays à proposer "autant que possible" le télétravail à leurs collaborateurs afin de contenir l'épidémie de coronavirus, ce mode de fonctionnement en interroge plus d'uns. Sur les réseaux sociaux, quelques aguerris du télétravail ont donc partagé leur expérience dans ce domaine.

C'est le cas de Guillaume Champeau, directeur éthique et affaires juridiques du moteur de recherche Qwant. Pour lui qui travaille à distance depuis près de vingt ans, quelques règles essentielles doivent être respectées, comme s'aménager un espace dédié chez soi. "Psychologiquement, cela permet d'avoir une transition avec le travail et la maison", explique-t-il. Parmi les autres conseils de cet habitué, rester en pyjama ou ne pas s'imposer d'horaires de travail fixes sont autant de pièges à éviter.

Reste un écueil important, concilier télétravail et vie parentale, alors que les établissements scolaires du pays sont fermés depuis le 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre. "Il va falloir un peu de compréhension de la part des employeurs", estime Guillaume Champeau, qui confie ne pas avoir "de conseil miracle" à ce sujet. Face à cette situation problématique, le gouvernement a assoupli la réglementation autour des arrêts de travail, notamment pour les mères isolées et parents de jeunes enfants.