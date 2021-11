Royaume-Uni : des cadeaux contre un retour au bureau

À Londres (Royaume-Uni), certains employeurs sortent le grand jeu afin de faire revenir leurs salariés en télétravail. La fréquentation des bureaux n’est encore que de 50% par rapport à l’avant-pandémie. Un fonds d’investissement qui offre des cours de théâtre à ses employés, des sociétés qui organisent des fêtes entre collègues, avec bière et nourriture gratuites... Ou encore un cabinet de conseil qui offre 1 200 euros à chacun de ses 22 000 salariés au Royaume-Uni, contre une présence obligatoire au bureau une à deux fois par semaine.

Éviter qu'un salarié ne parte chez la concurrence

Ces grandes entreprises offrent ces avantages car elles en ont les moyens et parce que c’est dans leur intérêt. Celles qui autorisent les chiens au bureau, par exemple, évitent que les salariés qui ont adopté pendant le confinement ne partent chez un concurrent plus souple sur le télétravail. "Pouvoir m’occuper de [mon chien] pendant toute la journée et le voir entouré d’autres chiens a été un grand soulagement", témoigne Gabriella Stacey, responsable administratif chez Trust in Soda. "Et cela me fait faire des économies car je n’ai pas besoin de le faire garder". Mais le retour complet des travailleurs au bureau est encore loin : dans un sondage, 52% des Britanniques se disent prêts à démissionner plutôt que de renoncer totalement au télétravail.