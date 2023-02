"En 2014, j’ai investi 160 euros qui sont devenus 100 000 aujourd’hui" : les salariés actionnaires de La Redoute touchent le jackpot

Mille cinq cents salariés actionnaires de La Redoute ont eu la bonne nouvelle d’apprendre qu’ils allaient se partager la modique somme de 100 millions d’euros.

C’est ce qui s’appelle rafler la mise : 100 millions d’euros seront partagés entre les 1 500 salariés actionnaires de La Redoute, soit 100 000 euros en moyenne par personne. Un joli retour sur investissement pour Bertille Ragon, une employée de la société : "En 2014, j’ai investi 160 euros qui sont devenus aujourd’hui 100 000 euros. […] Plutôt une énorme surprise." Un pari gagnant pour tous ceux qui avaient investi entre 1 et 160 euros en 2014. A l’époque, la marque de vente par correspondance est au bord du gouffre. Elle est vendue pour un euro symbolique. Les nouveaux dirigeants invitent alors les salariés à participer au redressement de La Redoute.

Une réussite commerciale

Ces salariés actionnaires sont gagnants, notamment grâce au rachat de l’entreprise par les Galeries Lafayette. Michel Taoui, président du conseil de surveillance du FCPER (Fonds commun de placement d’entreprise de reprise) de La Redoute, explique : "C’est le partage de la valeur qui a été créé pendant toutes ces années par le travail des collaborateurs." En dix ans, La Redoute a tout changé. Fini les catalogues, la marque se concentre sur l’e-commerce et se diversifie. Au prêt-à-porter, s’ajoutent les meubles et la décoration. Les ventes augmentent et les bénéfices sont de retour.