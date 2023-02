Réchauffement climatique : à Ottawa, les patineurs ne pourront pas glisser sur le canal

Chaque hiver, le canal qui traverse la ville d’Ottawa, au Canada, se transforme en patinoire naturelle. Mais cette année, les températures sont trop élevées et la glace n'est pas assez épaisse pour sécuriser les patineurs. Le site classé à l’Unesco est donc fermé.

Il n’y a pas assez de glace sur le canal qui traverse Ottawa (Canada). Chaque hiver, habitants et touristes viennent y glisser jour et nuit. La plus grande patinoire du monde, de près de 8 km, permet de visiter Ottawa et de s’arrêter manger de la queue de castor dans les baraques qui longent le canal. Pour ce faire, il faut au moins 30 cm de glace. Pour la fabriquer, la ville pompe donc de l’eau dans le canal, et la fait geler en surface. Mais cette année, la glace n’est pas assez épaisse pour ouvrir l’attraction.

Des températures trop douces



Pour que les patineurs puissent glisser sur le canal, il faut aussi que la température descende entre -10 et -20°C. Mais le thermostat affiche 8°C. "C’est vraiment dommage (…), mais je pense que c’est un bon moyen de faire prendre conscience à tous de l’impact du réchauffement climatique", déclare une passante. Le Canada connaît son troisième hiver le plus clément, mais les autorités espèrent que le grand froid finira par arriver.