Agriculture : un puissant herbicide pour les céréaliers bientôt interdit

Après les producteurs de betteraves, ce sont les céréaliers qui doivent revoir leur modèle de culture. En effet, l'herbicide qu'ils utilisent, le S-métolachlore, devrait bientôt être interdit. L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) pointe les risques de contamination des eaux souterraines avec un impact sur la qualité de l'eau potable.

Dans un mois et demi, Freddy Chauvin sèmera 46 hectares de maïs à Saujon (Charentes-Maritimes). Il ajoutera un kilo d’herbicide par hectare. Mais bientôt, il devra se passer d’un herbicide puissant : le S-métolachlore. En effet, pour l’Agence de sécurité sanitaire (Anses), ce produit pénètre dans le sol, puis dans les nappes phréatiques. "En 2021, on l’a détecté dans toutes les eaux superficielles et dans plus de 30 % des eaux potabilisées dans des normes supérieures à la potabilité", explique Arnaud Clugery, de l’association Eau et Rivières de Bretagne.

Le désherbage mécanique, une solution viable ?



Pour le remplacer, il faudra un autre herbicide, ou un désherbage mécanique. Mais "une partie des agriculteurs ne vont pas avoir une herbineuse, une houe rotative ou une herse étrille pour assurer le désherbage", selon Xavier Reboud, directeur de recherche en agroécologie à l’Inrae. Les céréaliers ont encore un an pour trouver une autre solution que le S-métolachlore.