Colère agricole : les agriculteurs bloquent la frontière espagnole à quelques jours des Européennes

Les agriculteurs français et espagnols joignent leurs forces, lundi 3 juin, pour bloquer la frontière et se faire entendre à l'approche des élections européennes.

Lundi 3 juin, direction la frontière espagnole pour les agriculteurs français. Des images qui rappellent les blocages des agriculteurs il y a cinq mois. Et pour cause, l'autoroute est complètement occupée par les tracteurs. De part et d'autre de la frontière sur l'autoroute A9, paysans français et espagnols affichent la même revendication. Prix du gaz, importation de tomates marocaines... les agriculteurs des deux premiers pays producteurs d'Europe veulent peser sur les élections européennes, qui auront lieu dimanche 9 juin.

"Les agriculteurs continuent de crever"

"Après trente ans de combats, aujourd'hui, les agriculteurs continuent de crever", déplore Sébastien Barboteu, éleveur dans les Pyrénées-Orientales. L'agriculteur dénonce l'arrivée massive de "marchandises venues d'autres continents, hors-UE, qui ne respectent pas les normes européennes". Certains promettent de poursuivre le mouvement cet été si aucune proposition ne leur est faite dans l'immédiat. En Haute-Garonne, Jérôme Bayle, qui avait mené la fronde des agriculteurs en janvier dernier, est de retour sur les barrages. Au total, sept points de passage le long de la frontière franco-espagnole sont bloqués.