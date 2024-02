Agriculture : Greenpeace France a mené plusieurs actions simultanées en déboulonnant des enseignes de cinq entreprises et de la FNSEA dans plusieurs villes

Greenpeace demande "une meilleure rémunération des agriculteurs, la définition d'un cap clair pour mettre en œuvre la transition de notre système agricole et un encadrement strict des pratiques de l'agro-industrie".

L'ONG Greenpeace France a mené jeudi 22 février plusieurs actions simultanées en déboulonnant dans plusieurs villes de France les enseignes de cinq entreprises et d'un syndicat "qui incarnent le système agroindustriel actuel et sont responsables de la crise sociale et environnementale qui touche aujourd'hui ce secteur", selon un communiqué.

Les cibles visées par les militants sont la FNSEA à Paris, le groupe LDC à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), le site du groupe agroindustriel et financier Avril à Bruz (Ille-et-Vilaine), l'usine Lactalis-Nestlé à Lisieux (Calvados), le géant Bayer, numéro un mondial des semences et des pesticides, à Toury (Eure-et-Loir) et le tout premier Leclerc de France à Landerneau (29).

"Agrobusiness coupable"

Dans la nuit de mercredi à jeudi l'enseigne du groupe LDC à Sablé a été remplacée par une banderole qui dénonce les méfaits du "système agro-industriel", selon l'association écologiste, rapporte France Bleu Maine. Philippe Gélin, le président du directoire du géant de la volaille, propriétaire des marques Le Gaulois et Maître Coq, joint jeudi 22 février au matin par France Bleu Maine, ne souhaite pas réagir à cette action menée par Greenpeace. Les militants ont remplacé l'enseigne par une banderole sur laquelle on peut lire : "LDC se gave, agrobusiness coupable".

D'autres actions ont été menées. À Bruz des militants ont retiré le logo du groupe Avril et l’ont remplacé par une immense banderole "Avril se gave : agriculteurs exploités". Le panneau de l’usine Lactalis-Nestlé à Lisieux et le logo du géant Bayer à Toury ont été remplacés par la banderole "Agrobusiness coupable". Les militants ont déployé la même banderole devant l’entrée du siège de la FNSEA. Enfin à Landerneau, le tout premier Leclerc de France a vu son logo disparaitre au profit d’une grande banderole "Leclerc se gave : agriculteurs exploités".