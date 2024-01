Colère des agriculteurs : plus de 50 organisations écologistes appellent à rejoindre les mobilisations

Greenpeace, Alternatiba, les Amis de la Terre, France nature environnement, les Soulèvements de la terre, Attac, Youth for Climate, Riposte Alimentaire ou encore Extinction Rebellion et plusieurs dizaines d'autres associations et personnalités appellent dimanche 28 janvier à "rejoindre les agriculteurs dans leurs mobilisations" la semaine prochaine et "refusent d'être cataloguées comme ennemies des agriculteurs".

Dans une tribune, les responsables de ces associations et signataires de cet appel, comme le cinéaste Cyril Dion et l'activiste Camille Etienne, affirment avoir "toujours [été] mobilisés avec détermination sur la question du modèle agricole et des conditions de travail et de vie des agriculteurs. Parce que nous savons l'importance considérable de l'agriculture sur l'environnement".

"C'est en tant qu'alliés que nous appelons à vous rejoindre sur le pavé"

Ils appellent donc à se mobiliser aux côtés des agriculteurs qui prévoient de nouvelles mobilisations la semaine prochaine, en convergeant notamment vers Paris. "C'est en tant qu'alliés que nous appelons à vous rejoindre sur le pavé et dans vos actions les jours qui viennent pour porter ce message, et pour défendre le monde paysan", lancent-ils à destination des agriculteurs.

Par ailleurs, ils se présentent comme "depuis toujours [...] les alliés des paysans", et rejette l'opposition entre écologistes et agriculteurs : "Contrairement à ce que racontent la propagande du gouvernement ou les discours autoritaires qui attisent la haine entre nous pour mieux s'engraisser sur nos vies : nous continuerons à être vos alliés, parce que c'est une question de survie."