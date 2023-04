Consommation : les cosmétiques solides ont la cote auprès des Français

A. Delcourt, F. Bohn, C. Cormery, S. Lacombe

Les cosmétiques solides rencontrent un franc succès auprès des consommateurs. 4 millions de Français en utilisent aujourd’hui, une bonne nouvelle pour l’environnement.

Un shampooing qui ressemble à un savon, ou un dentifrice qui ressemble à un bonbon. Les cosmétiques solides séduisent de plus en plus de Français par leur concept écolo : pas d’eau, peu d’emballage et zéro déchet. "Un pain lavant permet d’économiser l’équivalent de trois bouteilles en plastique de 250 ml de gel douche", détaille Agnès Delamare, responsable régionale d’Arma-Zone.

Améliorer le bilan carbone des industriels

La tendance se démocratise. Les ventes ont triplé en un an dans les grandes surfaces. Près de 4 millions de Français utilisent aujourd’hui des cosmétiques solides. Fabriqués sans eau, à base de poudre compactée, ils pourraient améliorer le bilan carbone des industriels de toute la filière. "Un shampooing, habituellement, c’est 20 kg de CO2. Et aujourd’hui, avec une pastille ou de la poudre, on arrive à le réduire à moins d’un kilo de CO2 produits", explique Grégoire Rolland, fabricant de produits d’hygiène aux Laboratoires Paris Dôme. Les produits sont également faciles à fabriquer à la maison.