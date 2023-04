Cinéma : "La plus belle pour aller danser", une comédie tendre sur l’adolescence

Le premier film de Victoria Bedos, "La plus belle pour aller danser", sortira mercredi 19 avril au cinéma. Il met en scène une adolescente timide en quête d’identité.

Vivre dans une maison pour seniors quand on a 14 ans, l’adolescence de la fille du directeur n’est pas banale. Marie-Luce est une collégienne réservée, et pas très bien intégrée. Son meilleur ami a 80 ans. Pour l’aider à combattre sa timidité, il a une idée : la transformer en garçon. Elle devient alors Léo, et son double masculin a du succès. "Elle a créé ce personnage de Léo à travers lequel elle recevoir cet amour, cette tendresse qu’elle recherche auprès de son père, ou même de la vie en général", explique Brune Moulin, qui interprète Marie-Luce.

Brune Moulin, une jeune première qui a impressionné Pierre Richard

Enfin populaire, elle se sert de son personnage pour aborder le garçon qu’elle aime. Une comédie tendre sur l’adolescence et la quête de soi. Brune Moulin, jeune première, a déjà tout d’une grande. "Le fait qu’elle tourne un film... Elle en a fait un, c’était son premier. Je lui ai dit : ce n’est pas possible d’être comme ça au premier. J’avais le trac, je lui ai dit : pourvu que je sois à la hauteur", confie Pierre Richard. Outre la jeune actrice, des seconds rôles de renom jouent astucieusement de la différence d’âge.