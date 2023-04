Paris 2024 : rencontre avec des athlètes paralympiques, en pleine préparation pour les Jeux

Le coup d'envoi des Jeux paralympiques 2024 aura lieu dans 500 jours à Paris. Rencontre avec trois sportifs français.

Ces athlètes ont surmonté des épreuves et ont fait de leur handicap un moteur. "Je n'imaginais pas du tout en faire un métier. Cela a changé la donne le fait d'avoir un accident et la possibilité d'atteindre le haut niveau dans une discipline", confie Emmanuelle March, joueuse professionnelle de tennis fauteuil, dimanche 16 avril. "C'est l'idée d'aller rencontrer des gens, de me faire plaisir sur un sport que j'aimais bien pratiquer en tant que loisir à niveau collégien", raconte de son côté Fabien Lamirault, pongiste médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo (Japon), en 2021.

En quête d'un nouveau défi

Vivre les frissons de la victoire, des émotions et l'aventure des Jeux paralympiques, ces athlètes sont en quête d'un nouveau défi : les Jeux de Paris 2024. "Montrer à moi-même que mon corps est capable de faire beaucoup de choses. Il y a le côté social, le côté santé, comme tout le monde, mais il y a aussi cette petite nuance : il faut être plus fort et endurant pour mieux se débrouiller avec son handicap", explique Nathalie Benoit, double médaillée en aviron aux Jeux paralympiques de Tokyo.