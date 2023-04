Consommation : la vente en vrac a de nouveau la cote auprès des Français

Le retour du vrac se confirme en France. Reportage en banlieue parisienne, auprès de commerçants.

Pâtes, café, graines : le vrac retrouve des couleurs. Les ventes redémarrent, comme dans l’épicerie de Mélanie Célestin, Mademoiselle Vrac, à Gif-sur-Yvette (Essonne). Elle enregistre 30% de fréquentation en plus en janvier par rapport à l’année 2022. Evelyne Marguet s’y rend régulièrement. "C’est plus économique", observe-t-elle. L’enseigne assure que ses prix sont compétitifs, des féculents jusqu’aux épices. "Ça peut aller jusqu’à 30 ou 40% moins cher qu’en supermarché", assure Mélanie Célestin.

Convaincre les autres industriels

Un autre magasin de vrac à Boulogne (Hauts-de-Seine), Day by day, enregistre une hausse de 10% de la clientèle en un an. Les clients sont surtout séduits par les produits locaux. Parmi les 900 références, on trouve de plus en plus de grandes marques. Frédéric Dufour, le gérant, a deux objectifs : s’afficher moins cher que dans la grande distribution, et convaincre d’autres industriels.