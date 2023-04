Var : comment un couple d’Américains a séduit un petit village avec sa boulangerie

Rencontre avec Joe et Slim, 70 ans, un couple venu de Los Angeles qui a tout plaqué pour venir faire du pain en France. Installés dans un petit village du Sud, ils ont conquis tous les habitants.

Tout le village de Val (Var) raffole de leur pain. La boulangerie est installée depuis quelques mois. Un scénario insolite pour ces deux Américains venus vivre en France. Ils fabriquent leur pain dans leur garage, transformé en un fournil professionnel. "C’est du pain allemand, qui est un pain à la farine de blé et de seigle, avec beaucoup de graines, flocons d’avoine", explique Joey Mayer, boulangère au Val (Var).

Des amoureux du pain et de la France

Ces gestes, ils ne les connaissaient pas il y a encore deux ans. Joey Mayer et Slim Mzalli vivaient à Los Angeles (États-Unis), où ils travaillaient dans le cinéma. Amoureux du pain, de la France et totalement bilingues, ils ont décidé de s’installer dans le Var. Chaque semaine, ils fabriquent 250 kg de pain qu’ils vendent dans un petit local au centre du village. Tout est bio et au levain. "C’est l’un des meilleurs que j’ai mangés", confie une cliente. Le village de 4 200 habitants se réjouit de leur arrivée. Il n’y avait ici plus de boulangerie depuis deux ans.