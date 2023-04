Italie : le jardin de Ninfa, un trésor de biodiversité aux 1 500 espèces végétales

Escale en Italie, à 60 km au sud de Rome. Le jardin de Ninfa, construit sur les ruines d'une cité médiévale, héberge pas moins de 1 500 espèces végétales.

C'est un écrin de verdure créé de toutes pièces. Le jardin de Ninfa a été aménagé il y a près de 100 ans, sur les ruines d'une cité médiévale. Aujourd'hui, 1 500 espèces végétales y ont trouvé refuge. Pour préserver cette biodiversité, il n'est ouvert que trois jours par semaine, dont une réservée aux enseignants et groupes scolaires. Ce jour-là, des professeurs de Loire-Atlantique sont en repérage. Les enseignants veulent faire découvrir ce jardin aux élèves du lycée agricole d'Herblain. Par son histoire et la quantité d'espèces présentes, Ninfa est une leçon de botanique à ciel ouvert.

Trésor de biodiversité et d'histoire

Une dizaine de jardiniers travaillent ici à plein temps. Un travail d'orfèvre. À l'origine de ce projet fou, une riche famille italienne, qui a décidé de restaurer cette ruine médiévale. À l'époque, le jardin est un terrain quelconque, sans arbres ni verdure, et sert de pâturage. C'est la dernière-née de la famille qui va faire venir des milliers de plantes et de fleurs, et dédier sa vie à la création de ce jardin mythique.

Le prince Charles et Diana, Sophia Loren, ou encore Audrey Hepburn y avaient leurs habitudes. Véritable trésor de biodiversité et d'histoire, le jardin de Ninfa a été classé monument naturel par la région du Latium.