Alimentation : que valent les alternatives au sucre ?

Dans la rubrique "Derrière nos étiquettes", le 13 Heures répond à vos questions en matière de consommation. Mardi 27 février, focus sur les alternatives au sucre, comme le sirop d’agave ou le miel, avec la promesse d’un produit plus sain.

Se passer du sucre pour le remplacer par du miel, du sirop d’agave ou bien du sirop de yacon : des alternatives qui promettent un haut pouvoir sucrant tout en contenant moins de sucre, avec en prime des fibres et des minéraux. Mais ces alternatives ne tiennent pas toutes leurs promesses. Leur fabrication n’est pas forcément plus naturelle, et ils sont plus coûteux au kilo que le sucre. Quelle que soit l’option choisie, il est conseillé de respecter la dose quotidienne demandée, entre 25 et 50 grammes de sucre par jour.

Les Français consomment trop de sucre

Sur le plateau du 13 Heures, mard 27 février, la journaliste Dorothée Lachaud rappelle qu’il y a aussi du sucre dans des produits inattendus, comme les barquettes de carottes râpées. Le sucre "permet d’abord une meilleure conservation du produit, en préservant sa couleur. (…) Il peut aussi servir à adoucir le goût d’une sauce, à rendre une pâte à pain plus souple, plus moelleuse", explique-t-elle.

Les produits portant la mention "0%" sont aussi concernés. "En France, on est en moyenne à 100 grammes par jour. (…) C’est quatre fois plus que ce que recommande l’Organisation mondiale de la santé", précise Dorothée Lachaud. Pour limiter sa consommation, il est conseillé de traquer les mots "maltose, dextrose, saccharose" sur les étiquettes, de se méfier des sirops de plantes, et de faire soi-même ses plats.