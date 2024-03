Vrai ou faux Pourquoi une rumeur circule-t-elle autour de l'identité de genre de Brigitte Macron ?

Depuis 2021, une théorie veut que la compagne du président, Brigitte Macron, soit une femme transgenre. Elle a récemment été démentie par Emmanuel Macron, qui parle d'une "humiliation".

Pour la première fois, le président de la République répond face caméra aux rumeurs farfelues et persistantes qui touchent son épouse, Brigitte Macron. "Il y a des petits gestes du quotidien, et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains", a déclaré Emmanuel Macron. Le chef de l'État fait référence à une fake news qui circule depuis plusieurs années et qui affirme que Brigitte Macron est une femme transgenre née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. D'où vient cette rumeur et comment a-t-elle pris une telle ampleur ?



Une fausse information venue de l'extrême droite

Elle démarre en pleine campagne présidentielle, en 2021. À l'origine, une internaute a sous-entendu sur Facebook que la première dame serait un homme. Elle se présente comme une journaliste indépendante et évoque quelques mois plus tard la rumeur dans un live avec une voyante, vu 450 000 fois. Cette fausse information est également apparue dans la revue d'extrême droite Faits et Documents, dont plusieurs numéros sont consacrés à une supposée enquête sur Brigitte Macron.



Après sa parution, la fake news a très vite circulé sur les réseaux sociaux et a été reprise par des sites complotistes et des comptes d'extrême droite. Selon Pierre Lefébure, enseignant-chercheur en sciences politiques, cette rumeur alimente une guerre culturelle contre le libéralisme qu'incarne Emmanuel Macron. Cette fausse information malveillante, partagée par l'extrême droite, aura donc réussi l'un de ses objectifs : faire réagir le président de la République.