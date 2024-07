Vrai ou faux Canicule : douche froide, climatisation, alimentation… Ces idées reçues pour se rafraîchir sont-elles réellement conseillées ?

La première vague de chaleur de 2024 est arrivée en France. Mardi 30 juillet s'annonce comme la journée la plus chaude de l'épisode avec 36°C ou plus attendus sur une grande partie de l'Hexagone. Le mercure grimpera même jusqu'à 40°C dans le sud de la France. Selon Météo-France, ces températures élevées s'expliquent par "une masse d'air très chaud en provenance d'Espagne". A partir de mardi, 56 départements sont placés en vigilance orange canicule. La vague de chaleur progressera vers le nord dans les prochains jours.

#Canicule Lundi, la chaleur devient très intense sur le sud du pays.



🌡️Mardi, ces fortes chaleurs progressent vers le nord du pays. Les 36 C sont atteints ou dépassés sur une grande partie du pays.



D'après Météo-France, ces épisodes devraient se multiplier dans les prochaines années."En fin de siècle, ils pourraient être non seulement bien plus fréquents qu’aujourd’hui mais aussi beaucoup plus sévères et plus longs, avec une période d’occurrence étendue de la fin mai au début du mois d’octobre", prévient le service de météorologie nationale. L'augmentation de ces périodes de chaleur intense "dépendra des politiques en matière de gaz à effet de serres".

On parle de canicule lorsque les températures sont "élevées" pendant au moins trois jours consécutifs, rappelle l'organisme. Lors de ces épisodes, chacun cherche à se rafraîchir. Mais gare aux idées reçues : tous les moyens ne sont pas efficaces, bien au contraire.

1 Prendre une douche froide : faux

L'idée paraît tentante, mais méfiez-vous, c'est une idée reçue selon Isabelle Bereder, cheffe du pôle réhabilitation, autonomie, vieillissement (RAV) du CHU de Nice. "Au contact d'une peau chaude, l'eau froide peut provoquer une vasoconstriction [resserrement des vaisseaux sanguins], le rythme cardiaque va s'accélérer et on risque de se sentir encore plus mal", explique-t-elle à franceinfo.

Une fois sorti de la douche, l'écart de température entre l'extérieur et la peau sera élevé, ce qui va créer un "inconfort". Prendre une douche froide est donc plutôt contre-productif. Isabelle Bereder conseille plutôt d'utiliser de l'eau fraîche ou à température ambiante. Et pour limiter le nombre de douches, "mettre de l'eau fraîche sur le visage et les avants bras plusieurs fois par jour", est également un bon moyen de se rafraîchir.

2 Boire de l'eau glacée : faux

Lorsque la chaleur est écrasante, vous n'avez qu'une envie : vous désaltérez avec un grand verre d'eau sorti du réfrigérateur. Mais à nouveau, l'eau glacée est à éviter. "Cela atténue plus vite la sensation de soif et vous risquez de ne pas vous hydrater assez pour couvrir vos besoins", rappelle le site de l'assurance-maladie.

"Lorsque vous buvez très froid, vous avez des thermorécepteurs dans le corps humain qui vont dire 'la température corporelle est en train de chuter brutalement, il faut se réchauffer'. Donc, paradoxalement, vous n'allez pas vous désaltérer", exposait le médecin généraliste Jimmy Mohamed en 2022 sur franceinfo.

"L'eau tempérée est l'eau à la température idéale", explique Jérémie Dherbometz, instructeur formation à la Protection civile Paris Seine. Mais en cas de malaise lié à la chaleur, "il faut rafraîchir la victime afin de faire baisser la sensation de chaleur", recommande-t-il. "Il faut donc lui donner de l'eau très fraîche, mais par petites gorgées, un verre complet risquerait de provoquer un choc thermique".

3 Boire une bière bien fraîche : faux

Si cette boisson houblonnée peut attirer pendant l'été et semble désaltérer, en déguster une en période de canicule n'est pas une bonne idée. "L'alcool déshydrate", assure Isabelle Bereder. "On lutte moins bien contre la chaleur avec de l'alcool dans le sang". Par ailleurs, l'état d'ébriété peut "empêcher de ressentir les effets d'une hyperthermie [élévation de la température corporelle au-dessus de la normale]" et mettre en danger la victime.

La docteure du CHU de Nice déconseille également de consommer des boissons trop sucrées ou trop caféinées lors d'un épisode caniculaire. Celles-ci étant diurétiques, elles augmentent la sécrétion urinaire ce qui va freiner l'hydratation. L'eau reste donc la meilleure option. Si vous tenez à boire une bière, choisissez-en une en sans alcool !

4 Régler la température de la climatisation au plus bas : faux

Lors des périodes de canicule, la climatisation peut être un allié infaillible pour rafraîchir votre habitat ou votre voiture. Mais il ne faut pas abuser des bonnes choses et éviter de la régler à une température trop basse. "La différence avec la température extérieure ne doit pas être trop élevée", assure Isabelle Bereder.

"Un trop gros différentiel thermique entraînera des difficultés pour le corps pour s'adapter aux différentes températures", assure-t-elle. Alterner entre un lieu climatisé et l'extérieur chaud peut également créer des "irritations inflammatoires dans la gorge". Alors pour les éviter, elle conseille de régler la climatisation à 24°C en journée et 22°C la nuit.

Par ailleurs, le rôle des climatiseurs dans le réchauffement climatique est non négligeable. Les utiliser contribue aux émissions de gaz à effet de serre, qui jouent un rôle déterminant dans le réchauffement climatique.

5 Garder les fenêtres ouvertes pour aérer l'habitation : vrai la nuit, faux la journée

Au contraire, ce comportement est à éviter. Selon les recommandations générales du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, en période de fortes chaleurs et canicule, il faut "fermer les fenêtres et volets durant la journée". En ouvrant les fenêtres la journée, vous risquez de provoquer un courant d'air chaud et de réchauffer votre habitation.

Il est néanmoins important d'aérer le logement en ouvrant les fenêtres, mais plutôt le "soir ou la nuit s'il fait frais". En cas d'incapacité à rafraîchir son habitation, le ministère conseille de "passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais", proche de chez vous et repéré à l'avance, comme un cinéma, une bibliothèque municipale, un musée ou une grande surface. Porter des vêtements légers, amples et clairs permet aussi de faire passer l'air et d'absorber la transpiration.

6 Dormir avec un ventilateur : vrai

C'est le meilleur ami de beaucoup de Français pendant la canicule. "Le ventilateur associé à un brumisateur pour humidifier le corps et le visage est une très bonne solution pour se rafraîchir", admet la médecin Isabelle Bereder.

Néanmoins, il faut s'assurer que le ventilateur et ses pales soient nettoyées. "Le ventilateur doit être propre, sinon il brasse de la poussière", assure-t-elle. "Il ne doit pas non plus être trop proche du visage afin d'éviter les irritations", ajoute-t-elle. L'idéal est de positionner le ventilateur à une distance d'un mètre ou deux.

Autre idée répandue : mettre un linge humide sur l'appareil afin qu'il diffuse de l'air rafraîchi. Mais ce conseil n'est pas si efficace d'après la cheffe du service du CHU. "Le linge risque de sécher assez vite et couvrir un appareil électrique est souvent une mauvaise idée, car cela présente un risque de surchauffe", nuance-t-elle.

7 Il faut boire beaucoup d'eau : plutôt vrai

En cas d'épisode caniculaire, il faut évidemment s'hydrater régulièrement, afin de compenser l'eau éliminée par la transpiration. Mais attention à ne pas en boire trop. "Un excès d'eau dans l'organisme peut provoquer une hyponatrémie [un taux de sodium dans le sang inférieur à la normale], ce qui génère des chutes, des troubles de la conscience, de la somnolence…", indique Isabelle Bereder. Alors pour éviter ces situations, elle conseille de se limiter à 1,5 ou 2 litres d'eau par jour.

L'eau plate et gazeuse sont à privilégier. Certains traitements diurétiques, qui favorisent les sécrétions urinaires, sont parfois à adapter ou à arrêter en période de canicule. "Dans tous les cas, cette décision doit être discutée avec le médecin traitant et ne peut en aucun cas être prise par le patient lui-même", prévient la docteure.

8 Il faut manger le moins possible : faux

Si les grosses chaleurs coupent souvent l'appétit, il est nécessaire de continuer à s'alimenter correctement. Le ministère de la Santé, du Travail et des Solidarités conseille plutôt d'adapter sa nourriture. "Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids". Les aliments riches en eau sont donc à privilégier. D'après la cheffe du pôle RAV du CHU de Nice, il faut privilégier les plats légers car "la digestion va consommer de l'énergie et donc produire de la chaleur".

"Il faut également une alimentation qui apporte des sels minéraux", estime Isabelle Bereder. "Il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel, ils sont naturellement présents dans de nombreux aliments". Si une cuisson est nécessaire à l'élaboration de votre repas, le ministère conseille d'en choisir une "qui peut être effectuée hors de toute surveillance afin de ne pas être en contact avec une source de chaleur, comme le four".

Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis en place par votre mairie. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de canicule, afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire.

Vous avez besoin d'aide ou de conseils ? Contactez la plateforme téléphonique Canicule info service au 0800 06 66 66. (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, de 9h à 19h).

En cas d'urgence, contactez le Samu en composant le 15.