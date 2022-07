Canicule : comment adapter son alimentation en cas de chaleurs extrêmes ?

Que faut-il manger durant la canicule ? Si le melon est recommandé, la pastèque est en revanche à éviter. "[C'est] un fruit extrêmement riche en glucose, et le glucose sécrète de l'insuline à l'organisme, et ça a plutôt tendance à donner soif", explique Violette Petroj, nutritionniste. Elle conseille en revanche les fruits rouges, "qui sont les moins riches en sucre", comme les framboises ou les myrtilles.

Les légumes riches en sodium

Les légumes sont à privilégier. Certains en particulier, les plus riches en sodium, contribuent à limiter la déshydratation. Le fenouil et le céleri sont ainsi de bons alliés. Les légumes cuits sont par ailleurs conseillés pour faciliter la digestion. Mathieu Dugas, chef du restaurant Le bar des amis à Marseille (Bouches-du-Rhône), s'adapte pour le bien-être des clients. Il propose notamment un crémeux de petit-pois, avec des tomates du jardin et de la roquette.