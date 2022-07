Canicule : les conseils pour rester bien hydraté

Mardi 12 juillet, le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures, donner ses conseils pour rester bien hydraté face à la canicule qui frappe la France.

Une canicule frappe la France. Mardi 12 juillet, le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures, recommande ainsi de "boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, [soit] 8 verres". "Mais bien sûr, il faudra boire davantage si vous avez chaud parce que, si vous avez chaud, vous transpirez, et vous perdez beaucoup d'eau par la peau", ajoute-t-il. Il ne faut en revanche pas boire de l'eau glacée, qui "va être moins bien absorbée, et peut même provoquer des crampes d'estomac", explique Damien Mascret.



Ne pas boire d'alcool en cas de forte chaleur

Mieux vaut également ne pas boire d'alcool en cas de forte chaleur. "L'alcool, contrairement à ce qu'on dit, ne déshydrate pas, mais il ne va pas vous réhydrater. C'est-à-dire que tout ce que vous allez boire, vous allez l'éliminer, donc ça ne sert à rien pour se réhydrater", détaille le médecin et journaliste.

Quand s'hydrater ? "Il ne faut pas attendre d'avoir soif quand il fait très chaud, c'est encore plus vrai si vous êtes une personne âgée, parce que le signal de soif est altéré. Donc il faut boire régulièrement, de façon fractionnée, sans attendre d'avoir soif", conclut Damien Mascret.