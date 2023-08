Canicule : l'organisme souffre pendant les fortes chaleurs

Les personnes âgées sont plus sensibles aux effets de la canicule, qui peuvent notamment faire accélérer le rythme cardiaque.

Lors de ses visites, un infirmier bordelais veille sur ses patients et les protège des fortes chaleurs. "On s'assure aussi qu'on la fasse boire au moins un verre à chaque passage, et puis la petite bouteille d'eau sous pression pour rafraîchir un peu le visage", commente Fabrice Bonneau, infirmier libéral, dimanche 20 août. Les personnes âgées sont particulièrement à risque car elles sont plus sensibles aux effets de la canicule.

Attention aux médicaments

Le premier symptôme d'un coup de chaleur est le rythme cardiaque qui s'accélère. Le corps doit se maintenir à 37°C mais cela est difficile quand il fait 40°C dehors. Il faut donc fournir plus d'efforts pour se rafraîchir. Parfois, l'organisme dépasse son seuil de tolérance et la chaleur est dangereuse. Des maux de tête, des rougeurs, une peau sèche ou encore des crampes peuvent vous alerter. Attention également aux médicaments car tous ne sont pas compatibles avec la canicule comme l'aspirine.