Désintox. Algérie : la langue française a disparu des billets de banque il y a plus de 40 ans, et non à cause d'Emmanuel Macron.

Dans un tweet, le leader des Insoumis commente la photo d'un nouveau billet de 2000 dinars émis par Alger. On peut y lire la mention en anglais : « two thousand dinars ». En revanche, pas de trace de français, se désole Jean-Luc Mélenchon.

La langue française a-t-elle disparu des billets de banque algériens à cause d'Emmanuel Macron ? Oui, à en croire Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet, le leader des insoumis commente la photo d'un nouveau billet de 2000 dinars émis par Alger. On peut y lire la mention en anglais : « two thousand dinars ». En revanche, pas de trace de français, se désole Jean-Luc Mélenchon qui commente : « Ceci est un billet algérien. La langue commune ne l’est plus. Tristesse. »

Et d'en imputer la faute à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, qui s’étaient récemment rendus en Algérie pour réconcilier Paris et Alger après des mois de tensions. « Macron Borne ont échoué en tout et pour tout. » Le député LFI s'appuie vraisemblablement sur une dépêche de l’agence de presse turque Anadolu, qui indiquait : « l’anglais remplace le français sur le nouveau billet de 2000 DA ».

Le problème, c'est que l'information est fausse. Car si c'est bien la première fois que l'anglais figure sur la monnaie émise par Alger, le Français a cessé d'y apparaître il y a plus de 40 ans. Contrairement à ce que certains médias ont pu écrire en réaction à cette polémique historique, la langue française n’a pas disparu immédiatement des billets de banque après l’indépendance. Un extrait du Journal officiel de la République algérienne , paru le 8 décembre 1964, deux ans après l’indépendance de l’Algérie, confirme que du texte en français apparaissait au verso de certains billets.

C'est en 1977 que l'arabe remplace définitivement la langue de l’ancien colonisateur. Comme on peut le voir sur le site Numizon, qui recense l'ensemble des billets algériens.

