Affaire PPDA : huit femmes accusent l'ancien présentateur télé de violences sexuelles

Certaines témoignent pour la première fois à visage découvert. Dans un article publié par Libération (abonnés), lundi 8 novembre, huit femmes accusent l'ancien présentateur vedette de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, de faits pouvant être qualifiés de "viol", d'"agression sexuelle" ou "harcèlement". Selon le quotidien, elles prennent la parole "parce qu'elles ont été choquées" par le classement sans suite, en juin, de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par l'écrivaine Florence Porcel. Toutes font partie des 22 femmes qui ont été entendues par la justice dans le cadre de ce dossier.

Sept d'entre elles ont accepté de témoigner publiquement auprès du journal. Plusieurs, dont la scénariste et ancienne journaliste Hélène Devynck, s'étaient déjà exprimées dans une enquête du Monde (abonnés) publiée en mars 2021. Elles dénoncent un "schéma de domination" qui "mêle abus de pouvoir et sentiment de toute-puissance, écrasement des plus faibles et silence complice", écrit Libération.

"Un mode opératoire similaire"

Les récits de ces femmes sont marqués par "les récurrences et similitudes", relève le quotidien. Ces témoignages "décrivent Patrick Poivre d'Arvor comme un prédateur sexuel abusant de sa notoriété et usant d'un mode opératoire similaire dans l'approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes, commis sans la moindre tentative de séduction, ni la moindre considération envers les femmes qui osaient refuser ses avances", constate également le policier chargé de l'enquête dans son rapport final, que Libération a consulté.

Dans le dossier classé sans suite par le parquet de Nanterre, huit femmes avaient déposé des plaintes pour "viols", "agressions sexuelles", "tentatives d'agression sexuelle" ou "harcèlement sexuel". La plainte pour viol déposée par Florence Porcel avait été classée en raison d'une "insuffisance de preuves", selon le parquet. D'autres plaintes n'ont pas été jugées recevables par le parquet de Nanterre en raison de la prescription des faits.