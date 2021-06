L'enquête pour "viols" visant le journaliste Patrick Poivre d'Arvor est classée sans suite

Classées sans suite. Le parquet de Nanterre a annoncé, vendredi 25 juin, ne pas donner de suites judiciaires aux plaintes déposées à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor.

L'ex-présentateur du journal de 20 heures de TF1 faisait l'objet de sept plaintes pour "viols, agression sexuelle ou harcèlement sexuel", depuis les révélations de l'écrivaine Florence Porcel en février, a précisé le parquet.

Une enquête ouverte après les accusations de Florence Porcel

Le parquet de Nanterre avait ouvert une enquête pour "viols" à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor en février, à la suite d'une plainte déposée par l'écrivaine et chroniqueuse Florence Porcel. Elle accuse l'ex-présentateur du 20 heures de TF1 de l'avoir violée à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Elle a notamment écrit un livre dont l'histoire est inspirée par ces faits, Pandorini, sorti début janvier. Les juges chargés du suivi du dossier ont estimé qu'il y avait une "insuffisance de preuves" de l'infraction dont se dit victime Florence Porcel et ont donc ordonné le classement sans suite de sa plainte pour viol en 2009, seul fait non-prescrit reproché au journaliste.

Plusieurs médias ont réuni de multiples témoignages de femmes qui se disent, elles aussi, victimes du journaliste. Elles évoquent un "abus de position dominante" et des faits de harcèlement sexuel, qui auraient eu lieu pendant de nombreuses années lorsque le journaliste était en poste à TF1. Les enquêteurs en charge de l'affaire ont notamment auditionné plusieurs témoins éventuels des faits dénoncés, ou encore des personnes faisant partie de l'environnement professionnel de Patrick Poivre d'Arvor et de Florence Porcel.

Vingt-deux femmes entendues par les enquêteurs

En plus de Florence Porcel, vingt-deux femmes ont été entendues par la justice, détaille le parquet de Nanterre dans un communiqué. Depuis le mois de mai et les auditions menées par les enquêteurs, sept plaintes ont au total été recueillies par les enquêteurs. Trois femmes accusent le journaliste de harcèlement sexuel, deux autres de viol, selon les informations de franceinfo. L'ensemble des plaintes déposées par ces femmes ont été classées sans suite par le parquet de Nanterre en raison de la prescription des faits.

L'écrivain et journaliste de 73 ans a été entendu le 18 mai par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne, saisie de l'enquête ouverte par le parquet de Nanterre. Il est ressorti libre de cette audition, durant laquelle il a continué de nier les viols et, selon les informations de franceinfo, il n'a pas non plus reconnu de relations sexuelles consenties avec Florence Porcel. Il avait porté plainte en mars pour "dénonciation calomnieuse" contre l'autrice de 37 ans, une plainte elle aussi, classée sans suite par le parquet de Nanterre.