Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête préliminaire pour "viols"

Une enquête préliminaire pour "viols" a été ouverte à l'encontre du journaliste et écrivain Patrick Poivre d'Arvor, a appris France Télévisions auprès d'une source judiciaire, jeudi 18 février, confirmant une information du Parisien (abonnés). L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la PJ parisienne, a ajouté cette source, sans donner plus de précisions. Florence Porcel, écrivaine et chroniqueuse, accuse l'ancien présentateur du "20 heures" de TF1 de l'avoir violée à plusieurs reprises entre 2004 et 2009, rapporte le journal francilien. L'autrice raconte ces faits dans Pandorini, un livre à clés paru début janvier.

L'avocat de Florence Porcel, Emmanuel Moyne, a confirmé auprès du Parisien que "la justice est saisie et qu'il n'a donc aucun commentaire à faire". François Binet, l'avocat du journaliste, a quant à lui indiqué au quotidien que "comme tout justiciable, Patrick Poivre d'Arvor ira répondre aux questions que la justice lui posera mais qu'il ne transférera pas ce dossier dans la presse".