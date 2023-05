Solidarité : l’Ehpad d’Abbeville ouvre un bistrot dans son établissement pour recréer du lien social

Comme chaque jeudi, la chroniqueuse Valérie Heurtel rapporte les bonnes idées et initiatives des Français. Direction Abbeville dans la Somme où une maison de retraite a trouvé le moyen pour redonner le sourire à ses résidents. Il y a deux mois, un bistrot a été ouvert en plein cœur de l’Ehpad .

"Notre idée pour la France est un bistrot au sein de notre Ehpad pour apporter du bonheur à leurs résidents, leurs familles, et le personnel". Le bistrot a tout changé et redonne le sourire à tout le monde. gérald est le client le plus fidèle du bistrot à Abbeville (Somme). La bière est sans alcool, mais c’est le partage d’un verre qui compte, et surtout sortir de l’isolement. "On rencontre beaucoup de personnes que l’on ne connaissait pas avant", précise une résidente. L'idée de ce bar est celle d’un cadre de santé, Laurent Douchin. "On en a fait un lieu de vie", souligne-t-il. Le bar est géré par une association de soignants. Le bar est aussi un outil thérapeutique lorsque l’approche est difficile. Grâce au bistrot, certains disent qu’ils revivent dans leur Ehpad .

Le café, lieu de socialisation

Les patrons de bistrot et de café sont le cœur des petits villages. Direction les Ardennes à Brieulles-sur-Bar, commune de 225 habitants. Le bistrot a un siècle, et est le seul café à 10 kilomètres à la ronde. Le patron a 62 ans, et "les clients ont une seule trouille, qu’il prenne sa retraite", explique Valérie Heurtel. Le record est, lui, détenu par René Morvan à Lorient (Morbihan), où à 85 ans, il tient toujours son bar. Mais la relève arrive aussi pour les cafés, comme ceux qui prennent leur camion pour apporter un café dans les petits villages.