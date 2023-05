Tourisme : à la découverte du Yucatán, terre des Mayas du Mexique

Le 13 Heures Découverte du jeudi 25 mai vous emmène à la découverte de la jungle du Yucatán. C’est un endroit paradisiaque et naturel, chargé d’histoire. C’est là que se trouve les vestiges mayas, mais aussi des cénotes sacrées.

C'est le son d’une langue vieille depuis plus de 3 000 ans. Le maya est plus exactement l’une de ses branches parlées dans la péninsule du Yucatán au Mexique. Arrivés au cœur de la jungle, les touristes français doivent se plier au rituel de purification avant d’entrer dans la forêt sacrée de Punta Laguna. Les Mayas proposent aussi les expériences les plus modernes, pour accéder au cœur de la forêt, comme avec la tyrolienne qui permet d’avoir un accès aux singes araignées. La péninsule du Yucatán est aussi célèbre pour ses cénotes qui sont des trous d’eau douce dans la jungle. Les Mayas pensent qu’il s’agit de portes vers l’inframonde.



9 millions de Mayas dans le monde

On peut aussi dormir chez l’habitant au milieu de la jungle. "C’est vivant", souligne une touriste belge. Manuel, l’hôte de la touriste, essaye de lui enseigner la nature et la protection des animaux. Le tourisme est un cercle vertueux, il permet d’aider les communautés mayas à garder leur savoir-faire. Les Mayas ont laissé les vestiges de leur civilisation très avancée. Certains temples sont bondés, mais d’autres sont encore peu animés. Il reste 9 millions de Mayas dans le monde, principalement au Mexique, et au Guatemala.