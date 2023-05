Environnement : 511 plages ont obtenu le label "Pavillon bleu"

Cette année, 511 plages ont obtenu le label "Pavillon bleu", qui indique les plages les plus propres pour les vacances d’été. Parmi les nouveaux venus, il y a celle de la Tranche-sur-Mer en Vendée. Que va changer ce label pour le lieu ? Éléments de réponse.

En Vendée, la plage de la Tranche-sur-Mer fait partie des heureux élus. Elle vient de remporter le label "Pavillon bleu". Une garantie de la qualité de l’eau qui rassure promeneurs et baigneurs. "Cela nous met en confiance par rapport à la qualité de l’eau", explique un riverain. Pour obtenir ce label, il existe une centaine de critères, dont l’accessibilité et la gestion des déchets. "On a un platelage qui permet aux personnes handicapées de se rendre sur la plage, et des poubelles de tri", explique Pierre-Jacques Carles, élu en charge de l’environnement.



8 Français sur 10 sont incités par le label pavillon bleu pour les vacances

Le coût de l'investissement est de 100 000 euros. C'est un label coûteux, mais qui se révèle aussi être une marque d’attractivité. À quelques kilomètres de là, la plage est déjà labellisée. "On voit la fréquentation augmenter en permanence", explique Bruno Piefort. Le pavillon bleu inciterait 8 Français sur 10 sur le choix du lieu des vacances. Sur le littoral vendéen, 14 plages ont obtenu le label cette année.