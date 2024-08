Vidéo Sécurité routière : des fraudes massives au code de la route Durée de la vidéo : 3 min Sécurité routière : des fraudes massives au code de la route Sécurité routière : des fraudes massives au code de la route (France 2) Article rédigé par France 2 - E. Bonnasse, C. Génévrier, A. Burla, E. Delevoye, L. Germain, M. Le Rue, @RevelateursFTV France Télévisions JT de 20h France 2

Sur les réseaux sociaux, il est possible d'acheter son code de la route de façon illégale, sans se présenter à l'examen. Une pratique qui serait de plus en plus courante.

Un motard confie avoir acheté son code de la route illégalement, en le payant 250 euros et sans passer d'examen. Après des échanges sur les réseaux sociaux et un paiement en espèces, il a reçu le document officiel par mail. Il dit l'avoir acheté par "flemme de réviser". Sa conduite ayant été validée par un instructeur officiel, il estime ne pas rouler "vraiment illégalement". Des centres fermés pour suspicion de fraude Nassim Bouzid, moniteur à l'auto-école ECF Faidherbe, affirme rencontrer de plus en plus d'élèves fraudeurs. "Si on conduit sans connaître les règles, qu'est-ce qu'on fait sur la route ?", se questionne-t-il. Les candidats obtiennent souvent leur certificat via les réseaux sociaux. Des dizaines d'annonces proposent des codes de la route, de 150 euros à 900 euros. Un vendeur demande une carte d'identité et 250 euros. Il dit avoir des contacts à la préfecture et dans des autoécoles agréées. Des centres privés, habilités à faire passer l'examen depuis 2016, sont aussi complices de ce réseau. Depuis janvier 2024, 54 centres d'examen ont fermé pour suspicion de fraude.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux