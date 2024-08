Six différentes sortes de plastique ont été découvertes dans des bouteilles de Schweppes et de Coca-Cola par l’association Agir pour l’Environnement. Ce sont des analyses par infrarouges qui ont révélé la présence de ces microparticules.

Une nouvelle étude de l'ONG Agir pour l'Environnement révèle la présence de microparticules de plastique dans les boissons de Schweppes et de Coca-Cola. Des petites particules s'accumuleraient à cause des frottements du bouchon à chaque ouverture. L'étude aurait trouvé six plastiques différents et jusqu'à 62 particules par litre de soda.

Les microparticules sont ingérées quotidiennement

Les deux marques assurent respecter les normes en vigueur, et selon Schweppes, le problème n'est pas limité aux seuls sodas. Le plastique est ingéré au quotidien dans l'eau potable, les fruits et légumes, ou encore en enfilant un vêtement synthétique. Toutes les semaines, chacun en consommerait entre 0,1 g et 5 g, l'équivalent d'une carte bancaire. Les conséquences des microparticules sur la santé sont encore mal connues. Leur quantité ne cesse d'augmenter en même temps que le plastique : neuf milliards de tonnes se sont accumulées sur Terre.