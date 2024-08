Des fragments de plastique décelés dans des bouteilles de sodas par l'association Agir pour l'environnement

Des dizaines de fragments de plastique différents ont été décelées dans des bouteilles de sodas Coca-cola et Schweppes, selon une enquête coordonnée par l'association Agir pour l'environnement dévoilée jeudi 22 août, rapporte France Inter. Des microparticules et nanoparticules de six sortes de plastiques différents ont été retrouvées dans du Coca-cola et de quatre types dans le Schweppes.

Ces chiffres augmentent quand les consommateurs ouvrent plusieurs fois la bouteille en plastique, selon l'étude. "Cela engendre une dégradation du bouchon", explique Stephen Kerckhove, directeur général de l'association Agir pour l'environnement. "Quand on l'ouvre une vingtaine de fois, il y a 46 fragments de plastique par litre de Coca et 62 par litre de Schweppes", détaille-t-il.

L'association s'inquiète des conséquences des nanoparticules de plastique avalées, qui sont 10 000 fois plus petites qu'un cheveu. "On a peu d'études qui permettent d'établir un lien entre la présence de microplastique et un impact substantiel sur la santé mais on sait que les nanoparticules sont susceptibles de migrer dans le corps humain en franchissant les barrières physiologiques, du fait de leur taille", affirme Stephen Kerckhove.