Tourisme : à Bali, le coucher de soleil vaut de l'or

Le soleil y est comme rouge. Direction Bali, l'île indonésienne qui chaque année attire toujours plus de touristes. Face au soleil couchant, la plénitude est totale.

Bali est l'île la plus photographiée au monde, surtout pour son ciel et sa lumière. À 17 heures, comme tous les jours, touristes et Balinais affluent sur une plage du sud de l'île. Julien Couturier, un Français, propose depuis 13 ans d'affronter les vagues au coucher du soleil. Les vendeurs de beignets, de glaces ou encore de bakso ne s'y trompent pas : c'est l'heure où ils vendent le plus.

Une île victime de son succès

Ce ciel coloré est inchangé, mais depuis les années 1980, les falaises d'Uluwatu ont été bétonnées pour accueillir des touristes toujours plus nombreux, venus contempler le soleil en musique, ou en se faisant masser. Un peu plus loin sur la côte, des mégaclubs se forment. Bali a accueilli 5 millions de visiteurs en 2023 et change d'une année à l'autre. Alban Kibarer, un promoteur immobilier français installé depuis 2010, loue pour 500 euros la nuit un penthouse orienté ouest. Et quand on voit le ciel, on peut comprendre pourquoi Bali est surnommée l'île des dieux.