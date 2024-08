C. Vérove, E. Teiton, J. Bigard, P. Maire, G. Beaufils, C. Ricco

Loana Lecomte a vu son rêve olympique s’envoler le 28 juillet dernier à cause d'une violente chute lors de son épreuve de VTT cross-country. Comment a-t-elle vécu cette déception ? Comment les athlètes sont-ils accompagnés ?

Dans les Pyrénées, de retour des Jeux olympiques, la cycliste Loana Lecomte est régulièrement sollicitée par ses supporters. Il y a trois semaines, une violente chute a mis à terre son rêve olympique. Un souvenir qui lui a laissé "six points de suture" et "des séquelles qui ne se voient pas". Le podium lui a échappé pour la deuxième fois, mais son appétit de médaille est resté intact. La cycliste de 25 ans vise les championnats du monde de VTT la semaine prochaine. "J'ai envie de prendre ma revanche sur moi-même et sur la course", assure-t-elle.

Des consultations de psychologues gratuites

Pour la cycliste Mathilde Gros et la gymnaste Coline Devillard, priorité aux vacances. Pour éviter les longs passages à vide et la dépression, l'institut national du sport propose depuis quatre ans des consultations gratuites de psychologues. Pas à pas, ils peuvent traverser les coups durs et s'inspirer de champions comme Pauline Ferrand-Prévot ou Joris Daudet, qui après trois olympiades ratées, ont fini par l'emporter.