Salon de l'agriculture : quand les robots et les capteurs facilitent le travail des professionnels du secteur

La "ferme digitale" ne cesse de s'agrandir au Salon international de l'agriculture à Paris, franceinfo est allé dénicher les pépites de la moisson 2023.

Au Salon international de l'agriculture (SIA), ce ne sont pas forcément les stands qui attirent le plus de visiteurs et pourtant, elle facilite le quotidien de nombreux agriculteurs français : la "ferme digitale". Lancée en 2016, elle ne cesse de s'agrandir depuis.

Quand on pense digital, on pense évidemment robot. Naïo a été créé pour désherber les parcelles : "La base va être de couper en superficiel et retourner la terre pour détruire les jeunes mauvaises herbes", décrit Paul Ruette, de Naïo Technologies. Le but, véritable enjeu agricole de ces dernières années, est de limiter l'usage des pesticides.

Un "bouclier odorant" contre les pucerons

Un peu plus loin dans les allées du SIA, la société Agriodor propose aux agriculteurs une diffusion d’odeurs spécifique pour chasser les insectes. "On a un gros projet sur le puceron de la betterave, se targue Camille Delpoux, directrice d'Agriodor. Concrètement, on a des granulés qui sont imprégnés d'odeurs répulsives qu'on va épandre en préventif et qui va faire comme une espèce de bouclier odorant sur la parcelle et limiter l'arrivée des pucerons". Agriodor espère recevoir son autorisation de mise sur le marché l'an prochain.

Concernant la météo, préoccupation journalière des professionnels du secteur, Weenat vend la météo du futur, avec son réseau de capteurs dans les champs couplés aux données satellitaires. "On va faire des recommandations telles que, au mois d'avril 2031, il va y avoir un risque entre le dix ou le quinze, que la température soit inférieure de quatre degrés à la température d'aujourd'hui', détaille le président de Weenat, Jérôme Leroy. Donc, cette culture que vous avez l'habitude de voir bourgeonner à telle date, va avoir du retard, de l'avance, etc. Ainsi, ce territoire va plutôt se préparer à utiliser ce type de culture".

Ironie du sort, la moitié des agriculteurs ne sont pas au courant de l'existence même de ces technologies. C'est là toute l'utilité de la ferme digitale, présente au SIA désormais chaque année, délivrer le message.