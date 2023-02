Le Salon de l'agriculture a fait le plein de visiteurs pour sa première journée

Les allées du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris n’ont pas désempli pour cette première journée du Salon international de l’agriculture.

Entre ceux qui découvrent et les habitués, le Salon de l'agriculture était noir de monde, porte de Versailles à Paris, samedi 25 février. Comme Emmanuel Macron, de nombreux Français ont profité de la première journée de l'événement pour découvrir les animaux vedettes de cette année et les meilleurs produits de l'agriculture française.

"Viens, ma Réglisse", appelle Jean-Marc pour tenter d'attirer une belle Rouge flamande. Ce "titi parisien" en est à sa vingtième édition du Salon. Ce grand fidèle vient ici "se ressourcer, pour voir les vaches, les cochons, les chiens. Profiter de "l'atmosphère et de notre agriculture française".

Dans les allées déjà bien remplies pour le lancement de cette 59e édition, Jean-Marc tente de se frayer un chemin parmi les professionnels, les élus politiques, les habitués comme lui, mais aussi celles et ceux qui découvrent le Salon pour la toute première fois. C'est le cas de Vincent, venu surtout "pour la curiosité" et "pour les animaux". "On aime bien les caresser, les voir, tout ça, c'est très sympathique".

Découvrir "tous les produits"

La Salers, égérie de cette édition 2023, "et ses deux petits veaux", attire du monde autour d'elle. "On est venu découvrir d'autres races, d'autres secteurs" de l'agriculture.

D'autres visiteurs profitent surtout de l'ambiance et des produits du terroir. "On a fait charcuterie, boudin, terrines…", souffle Quentin, venus avec une bande d'amis dès l'ouverture. Après la viande salée, le petit groupe glisse doucement vers une session découverte de "vins et d'autres boissons".

Gare aux excès, mais c'est difficile de résister, avoue Gaëtan et Martin, des "amoureux de la France. On est vraiment là pour connaître tous les produits des différents départements, avec l'aligot ou encore la saucisse." Impossible de tout faire en une journée. Les participants pourraient bien revenir plus tard dans la semaine pour finir leur tour du Salon.