"Va à la niche" : le parquet se saisit après des "propos discriminatoires" à caractère raciste tenus dans un reportage d'"Envoyé spécial" sur France 2

Le parquet de Montargis a annoncé, vendredi 21 juin, s'être "saisi" après des "propos discriminatoires" tenus dans un reportage diffusé la veille dans "Envoyé spécial" sur France 2. On y découvrait Divine Kinkela, aide-soignante, victime de racisme de la part de ses voisins, militants du Rassemblement national. Elle assurait être traitée de "bonobo" et être visée par des cris de singe. Les voisins sont filmés en train de la siffler et en criant "va à la niche".

Envoyé spécial. "Va à la niche" : une aide-soignante face au racisme décomplexé de ses voisins, militants du RN

"Les paroles et comportements constatés pouvant revêtir les qualifications pénales d'injures publiques et non publiques à caractère racial, provocation publique à la discrimination et violence sans incapacité à caractère raciale, le parquet de Montargis s'est saisi de ces faits", écrit le parquet. Il précise que la peine maximale encourue pour ces délits et contravention est de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Le parquet souligne que l'"une des personnes susceptibles d'être mises en cause" travaille au tribunal de Montargis, et qu'il a "immédiatement demandé" un dépaysement de l'affaire au parquet général d'Orléans.