Le député LFI Carlos Martens Bilongo porte plainte pour injures racistes

Le député LFI Carlos Martens Bilongo a porté plainte le 11 octobre à Paris pour diffamation et injures racistes le visant en ligne depuis sa réélection dans le Val d'Oise, ont annoncé, samedi 19 octobre, ses avocats. "La haine raciste n'a sa place nulle part en République et le cyberespace ne saurait faire figure d'exception", ont fustigé Chirinne Ardakani et Frédéric Nasrinfar. "Ces attaques de nature raciste sont faites à dessein pour anéantir la personne et la fragiliser dans son combat politique", a ajouté Chirinne Ardakani. En portant plainte, le député "ne veut pas se laisser intimider".

Sa plainte contre X, dont l'AFP a eu connaissance, cite une vingtaine de comptes d'internautes "majoritairement issus de l'extrême droite", dont le collaborateur du Rassemblement national Grégoire Houdan et le militant identitaire Damien Rieu. Les faits remontent à cet été, après les élections législatives anticipées.

"RN pas content"

Le 19 juillet, le député insoumis Raphaël Arnault, fraîchement élu sous la bannière du Nouveau Front Populaire, publiait sur X une photographie de lui-même et trois autres députés, dont Carlos Martens Bilongo, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il légendait: "RN pas content".

RN pas content pic.twitter.com/Bm1hg3TRte — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) July 19, 2024

L'avocat parisien Thibault de Montbrial ripostait, en commentant : "On dirait une photo prise sur le plateau correctionnel de l'ancien palais de justice de Paris". Grégoire Houdan surenchérissait, en légendant: "Les couloirs de la Cour d'assises de Bobigny".

Damien Lefèvre, connu sous le pseudo de Damien Rieu, faisait de même, commentant: "On dirait le premier rang d'une Cour d'Assises". D'autres comptes republiaient, mentionnant notamment une "belle brochette de racailles".Carlos Martens Bilongo Bilongo est ainsi "comparé à un délinquant", dénonce la plainte.