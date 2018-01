PMA, fin de vie, don d'organes : que faut-il attendre des états généraux de la bioéthique ?

Lancée jeudi, cette vaste concertation de six mois est appelée à nourrir la révision des lois de bioéthique. Au cœur des débats prévus dans toute la France et qui doivent impliquer médecins, experts, associations et citoyens : la PMA, le suicide assisté, le dépistage de maladies génétiques, l'autoconservation des ovocytes... Un médecin dans le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme, à Lyon (Rhône), en mars 2010. (PHILIPPE DESMAZES / AFP)