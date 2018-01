Les Français désormais très favorables à une évolution de la loi sur la PMA, la GPA et la fin de vie

Les Français sont désormais très favorables à une évolution des questions de procréation et de fin de vie. Selon un sondage Ifop* pour le journal La Croix et le Forum européen de bioéthique, 64% des personnes interrogées se déclarent en faveur d'une autorisation de la gestation pour autrui (GPA) en France. Désormais, d'après l'enquête, 60% des Français sont favorables à la PMA pour les couples de femmes homosexuelles (contre 47% en 2013 et 24% en 1990) et 57% pour les femmes célibataires. De même que 89% des Français sont pour légaliser le suicide assisté et/ou l'euthanasie.

"La vieille matrice structurante de la société qui était très clairement d'inspiration chrétienne et catholique est en train de s'effriter à vitesse grand V", indique Jérôme Fourquet. Pour le directeur du département Opinion de l'Ifop, les résultats révèlent "l’ancrage du basculement anthropologique dans la société française à la faveur de la déchristianisation de la société et de la poussée de l'individualisme".

Modification génétique des embryons : "oui, mais"

Alors que les états généraux de la bioéthique vont s'ouvrir le 18 janvier prochain, le sondage Ifop indique également que 80% des personnes interrogées sont favorables à la modification génétique des embryons humains pour guérir les maladies les plus graves avant la naissance. En revanche, 78% des personnes interrogées se disent contre la modification génétique pour améliorer certaines caractéristiques des enfants à naître, comme l'obésité ou la couleur des yeux.

Enfin, 90% des Français sont pour la gratuité des dons d'ovocytes ou de spermatozoïdes, comme c'est le cas actuellement. Ils sont 85% à être favorables à l'anonymat du donneur. Les catholiques pratiquants demeurent légèrement moins favorables à la GPA (46%), à la PMA (35%) et à l'évolution de la loi sur la fin de vie (72%) que le reste des Français, soit 10 à 20 points de moins.

*Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1 010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus entre les 8 et 11 décembre 2017.