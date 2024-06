Direct Cérémonie des 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane : suivez l'hommage aux victimes

Emmanuel Macron et le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, sont attendus à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), lundi 10 juin, afin d'honorer la mémoire des victimes du nazisme. Une étape importante du parcours mémoriel organisé par l'Elysée pour le 80e anniversaire de la Libération.

Le 10 juin 1944, le village d'Oradour-sur-Glane fut le théâtre du massacre de plusieurs centaines de civils français. Suivez en direct l'émission spéciale de France Télévisions, diffusée sur France 2, franceinfo canal 27 et france.tv dès 9h40.

Le plus grand massacre de civils de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1944, la 2e division SS Das Reich tue 643 hommes, femmes et enfants. Seules six personnes échappent à l'un des pires massacres de civils perpétrés par les nazis en Europe occidentale. Les SS mitraillent environ 200 hommes, puis 450 femmes et enfants dans l'église, avant de tout brûler. Les ruines de ce village martyr sont devenues propriété de l'Etat et ont été classées monument historique dès 1946.

Un lieu de mémoire majeur. C'est la quatrième fois qu'Emmanuel Macron se rend dans la commune. Il y était venu en 2022 pour remettre la médaille de commandeur de l'ordre national du Mérite à Robert Hébras, dernier survivant de cette tuerie, mort l'année suivante.

La mémoire en danger. Les stigmates de ce funeste 10 juin 1944 sont gravés dans les pierres des maisons détruites. Après la guerre, décision fut prise de préserver les lieux dans leur état de destruction, mais ce témoignage résiste de moins en moins au temps. Ces vestiges sont aujourd'hui en danger. Les coûts d'entretien sont lourds et les descendants des victimes se battent pour que ce lieu de mémoire ne disparaisse pas.