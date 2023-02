Nucléaire : une réunion des chefs de file de la Nupes prévue jeudi

Ce mercredi le projet de loi d'accélération administrative du nucléaire arrive en commission parlementaire. Les chefs de la Nupes doivent se réunir ce jeudi. La Nupes ne souhaite pas paraître divisée sur ce sujet.

Une réunion des chefs de file de la Nupes est prévue jeudi à propos du projet de loi d'accélération administrative du nucléaire, a appris ce lundi franceinfo de sources concordantes. L'examen du texte doit commencer mercredi en commission parlementaire avant d'être soumis au vote des députés entre le 13 et le 15 mars.

Après avoir exposé ses divisions au grand jour lors des débats sur le projet de réforme des retraites, la gauche va donc encore connaître des remous, car, selon un élu socialiste à franceinfo, "entre les écologistes et les communistes, il y a un fossé" sur la question du nucléaire. Alors qu'EELV souhaite plutôt une sortie du nucléaire, le PCF "pourrait voter pour", va jusqu'à imaginer un député communiste qui pose la condition "que certains de nos amendements soient repris".

Montrer l'union dans la Nupes

Le gouvernement va lui tenter de jouer avec ces divisions de la gauche, pariant sur une abstention des socialistes et sur une opposition de La France insoumise. "Ils ont dit 'non' sur les énergies renouvelables, ils disent 'non' sur le nucléaire. Comment fait-on ?", demande un ministre contacté par franceinfo et qui ajoute : "ça va finir par se voir qu'ils ne servent à rien".

LFI, le PS, EELV et le PCF vont donc se remettre autour de la table jeudi avec pour objectif, selon un député socialiste, de ne pas donner à nouveau "le spectacle de la division" et de "ne pas donner le point à Emmanuel Macron".