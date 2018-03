"Je ne la soutiens aucunement" : Marlène Schiappa se défend après la diffusion d'une photo où elle pose avec une anti-PMA

La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes a été photographiée au Salon du livre avec Aude Mirkovic.

Marlène Schiappa se défend. La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes a été photographiée avec Aude Mirkovic. En visite au Salon du livre à Paris, la membre du gouvernement a posé fièrement, tenant dans les mains le livre La PMA, un enjeu de société. Une photo loin d'être anodine, comme l'a remarqué une internaute sur Twitter, mercredi 21 mars.

En effet, Aude Mirkovic est une maître de conférence en droit privé qui s'est plusieurs fois opposée à l'adoption par les couples de même sexe ou à la généralisation de la PMA, relève L'Obs, et son nom revient souvent dans les discours de la Manif pour tous, note Le Monde. Elle s'était même clairement opposée à Marlène Schiappa dans un entretien publié par Atlantico.

"Le blog de l'association Juristes pour l'enfance, dont elle est une des fondatrices, regorge d'articles tous plus homophobes, lesbophobes, transphobes et sexistes les uns que les autres. Ils sont d’ailleurs repris par de nombreux sites de l'extrême droite radicale", ajoute encore l'association Act Up.

"Si j'avais su, je n'aurais pas posé"

"Cette dame m'a sauté dessus en sortie d'un débat au Salon du livre en me disant qu'elle soutenait nos actions, entre dix autres demandes de photos, ça a duré 4 secondes. Si j'avais su ce qu'était ce livre je n'aurais bien sûr pas posé", a rapidement répondu Marlène Schiappa. "Je ne la soutiens aucunement", a précisé la secrétaire d'Etat. Et de souligner : "Sincèrement, je ne pense pas que qui que ce soit puisse imaginer une seule seconde que je sois opposée à la PMA..."

