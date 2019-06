Paris : six personnes victimes d'une violente agression homophobe, un homme placé en détention provisoire

L'une des victimes a été transportée à l'hôpital pour une double fracture à la machoire.

"Ils ne comprennent toujours pas ce qu'il s'est passé", indique, jeudi 27 juin, au magazine Têtu Jean-Baptiste Boué-Diacquenod. Ce dernier est l'avocat de cinq des six victimes d'une violente agression homophobe qui s'est déroulée dimanche à Paris. Six hommes, âgés de 24 à 30 ans, ont été agressés rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de Paris.

"Vers 20h, ils ont croisé le chemin d’un homme, avec sa femme et ses deux enfants, et il a vrillé d’un coup. Il leur a asséné des coups d’une violence inouïe au visage et aux côtes, si bien qu’une des victimes a terminé à l’hôpital avec une double fracture à la mâchoire", raconte Jean-Baptiste Boué-Diacquenod. La scène dure une quizaine de minutes, des insultes à caractère homophobes sont lâchées. L'une des victimes a été transportée à l'hôpital pour une double fracture à la machoire tandis que trois autres souffrent de blessures plus légères au visage et sur le corps.

Selon les informations de France Bleu Paris qui confirment celles du journal Têtu, l'agresseur présumé a été interpellé sur place par la police, et placé en garde à vue. Il a été présenté à un juge et placé en détention provisoire mercredi soir conformément aux réquisitions du parquet. Sur Twitter, la maire de Paris Anne Hidalgo a apporté son soutien aux victimes de "cette lâche agression".