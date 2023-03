Thierry Casasnovas, le naturopathe adepte du crudivorisme, mis en examen

E. Bonnasse, N. Perez, E. Delagneau, Y. Madec, N. Bensmail, C. Astruc, C. Llambrich, France 3 Occitanie, E. Revidon

Star sur les réseaux sociaux, Thierry Casasnovas est depuis plusieurs années dans le viseur de la justice. Se présentant comme un naturopathe, il a été mis en examen vendredi 10 mars pour "exercice illégal de la médecine" et "abus de faiblesse" notamment.

Il se présente comme un expert du bien-être. Mais Thierry Casasnovas serait-il un gourou aux pratiques douteuses ? Il a été mis en examen, vendredi 10 mars, pour "abus de faiblesse", "pratiques commerciales trompeuses" et "exercice illégal de la médecine". Sa chaîne YouTube compte 80 millions de vues et près de 600 000 abonnés. Sa communauté, le Catalan tente de la convertir au crudivorisme, une thérapie par le jeune et les crudités.

De nombreux signalements

Avec les jus qu'il confectionne, Thierry Casasnovas prétend guérir les cancers, le diabète. Sur ses conseils, certains auraient même arrêté leur traitement. Le naturopathe autoproclamé propose aussi des séminaires, facturés 1 000 euros, qui affichent complet. Des pratiques que le gouvernement s'est mis à surveiller, à la suite de nombreux signalements. Placé sous contrôle judiciaire, il a l'interdiction d'organiser tout stage ou formation en lien avec le bien-être et la naturopathie.