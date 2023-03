Sur les traces de Giovanni Bellini, peintre de la Renaissance, au musée Jacquemart-André à Paris

C. Azzopardi, M. Hauville, J. Dhib

Venise, la Sérénissime. Ses palais, ses églises, ses canaux, et surtout sa peinture, qui a révolutionné l’art au XVe siècle grâce à Giovanni Bellini. Le fondateur de l’école d’art de Venise est alors influencé par les icônes byzantines. "C’est une personnalité clé de l’évolution de l’art à Venise, et partant, de l’évolution de l’art en Europe", précise Pierre Curie, conservateur au musée Jacquemart-André à Paris, où une exposition est consacrée au peintre pour la première fois.

Une influence européenne

Le style de Bellini est influencé par les Vierges byzantines, la tendresse en plus. Il s’enrichit aussi d’échanges culturels avec les peintres flamands venus à Venise avec leur peinture à l'huile, dont les portraits christiques à hauteur d’homme accrochent le regard des Vénitiens. Giovanni Bellini s’imprègne de tous les styles et va donner sa couleur à l'art italien, suivi par ses élèves, dont le Titien. Il meurt à 81 ans. Sa longévité lui a permis d’être à la fois témoin et acteur de la Renaissance.