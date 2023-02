A Venise, les basses marées de ces derniers jours dans la lagune ont mis à sec certains canaux de la Sérénissime. Ce phénomène qui inquiète les locaux est notamment dû à l’anticyclone présent en Méditerranée depuis plusieurs semaines.

Mardi 21 février, à Venise (Italie), l’eau s’est presque entièrement retirée, laissant les bateaux à moteur et les gondoles à l’arrêt. Depuis quelques jours, Venise n’a plus grand-chose de la carte postale. Un touriste témoigne : "Vraiment, l’odeur est infecte, ça avait plus de charme avant." Une odeur d’égout très forte à certains endroits qui accompagne les gondoliers bien à la peine sur l’eau. Ce phénomène est principalement lié aux grandes marées. Toutefois, cette année, il est aggravé par le manque de pluie et surtout l’anticyclone présent en Méditerranée depuis plusieurs semaines.

"Un problème de sécurité"

Dans les rues, les Vénitiens s’échangent les informations sur la suite. Pour eux, ce niveau d’eau est une source d’inquiétude concrète. Une habitante indique : "Moi, je le vois comme un problème de sécurité. Si quelqu’un a besoin d’une ambulance, elle ne peut pas arriver jusqu’ici." Sur le grand canal, elles peuvent encore circuler, comme les traditionnels "vaporettos", les bus de Venise. Sur place, la journaliste Raphaële Schapira, la corresponde de France Télévisions en Italie, précise que "la situation devrait revenir à la normale d’ici trois ou quatre jours".